Роскомнадзор не собирается блокировать Viber

В Роскомнадзоре пока не видят причин для блокировки в России мессенджера Viber.

"Любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, она может подпасть под блокировку. Сейчас пока по Viber никаких предпосылок по блокировке нет", — сообщил "Интерфаксу" заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Между тем ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что Viber может быть заблокирован в России вслед за Telegram, если у ФСБ возникнут проблемы с получением от этого мессенджера ключей шифрования.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. С 16 апреля Роскомнадзор предпринимает различные меры по блокировке мессенджера, однако во время этой работы блокируются и сторонние ресурсы и сервисы. В частности, подобные проблемы возникли и у Viber.