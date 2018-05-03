Джанни Инфантино: Россия готова к чемпионату мира на 99%

Президент ФИФА Джанни Инфантино принял участие в заседании наблюдательного совета "Россия -2018". Глава мирового футбола высоко оценил степень готовности нашей страны к предстоящему чемпионату мира.

"Поздравляю всех присутствующих здесь за проделанную работу. Уже 20 лет занимаюсь организацией крупных футбольных соревнований, но уровень вовлеченности, приверженности и профессионализма, который увидел в России – он уникальный! Говорю это не потому что я здесь, это правда так. Я это видел своими глазами. Недавно меня спросили в Нигерии, как Россия готова к чемпионату мира. Я ответил сразу: на сто процентов! Но потом поправился: все-таки 99. Потому что последние недели очень важны. Тем не менее, Россия полностью готова. Это будет незабываемый праздник спорта. Мы – одна команда, которая победит на этом чемпионате мира! Можете рассчитывать на меня, и на ФИФА", — сказал Джанни Инфантино в эфире канала "Россия-24".

"Все те отзывы и мнения, которые мы получаем от экспертов, очень положительные, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы. Также особо хочу отметить работу, которая проделана в вопросах безопасности — она уникальная", — подвел итог президент ФИФА.