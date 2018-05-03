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3 мая 201816:23

Охранник избил лопатой решившего проверить прокуратуру общественника. Видео

Общественный деятель из Екатеринбурга был избит охранником, вооруженным лопатой. Драке предшествовала словесная ругань из-за раскиданных активистом дорожных конусов на парковке. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.

По словам общественного деятеля Андрея Прыткова, 1 мая он подъехал к зданию прокуратуры Чкаловского района, чтобы проверить, поднят ли флаг в праздничный день. На опубликованном видео можно заметить, как активист раскидывает мешающие дорожные конусы и пытается припарковаться на месте для инвалидов.

Кадры, снятые камерой наблюдения, демонстрируют, как парковке "Мерседеса" помешал охранник. После короткой словесной перепалки, в процессе которой Прытков толкнул своего оппонента, конфликт перерос в драку. В конце концов охранник вооружился лопатой и напал на активиста.

 

Пострадавший обратился в больницу с легкими травмами и написал заявление в полицию. Аналогично поступил и его противник. В настоящее время органами правопорядка проводится проверка инцидента.

Между тем, в редакцию сайта E1.ru позвонили местные жители с жалобами на избитого общественного деятеля, из которых следует, что тот регулярно скандалит по мелочам и ввязывается в дорожные конфликты. Это подтверждается содержимым канала Андрея Прыткова на видеохостинге Youtube, где он регулярно выкладывает кадры своих перепалок с охранниками парковок.

Свои комментарии местным средствам массовой информации дали и представители прокуратуры, из которых следует, что у надзорного ведомства нет своих охранников и выделенной парковки для сотрудников.

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