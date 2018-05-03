Опубликована последняя статья Стивена Хокинга об устройстве Вселенной

Редакция журнала Journal of High Energy Physics опубликовала статью Стивена Хокинга, написанную за десять дней до смерти легендарного физика. Последняя работа ученого, сделанная в соавторстве с бельгийским коллегой Томасом Хертогом, посвящена устройству Вселенной, сообщает Guardian.

В своей последней работе Хокинг утверждает, что Вселенных может быть несколько, однако все они похожи между собой. Количество существующих Вселенных можно вычислить, считает ученый.

Авторы работы развивают теорию, которую Хокинг и его коллега Джеймс Хартл сформулировали еще 1980-х годах. По мнению знаметого физика-теоретика, космос не бесконечен, у всего есть четкие границы, размеры и структура.

Впрочем, по словам физиков, приборов необходимой точности, которые нужны для проверки их теории, еще не изобрели.

В скором времени должны выйти еще две статьи о черных дырах, написанные в соавторстве с Хокингом. Над ними работают Малькольм Перри из Кембриджа и Эндрю Строминджер из Гарварда.

Согласно теории возникновения Вселенной, после большого взрыва произошла "космическая инфляция". Она способствовала образованию большого количества галактик и звезд, которые образовали мультивселенную. Законы физики в таких Вселенных существенно различаются.

Хокинг оспаривает эту концепцию. По мнению физика, ключевым явлением, способным пролить свет на природу возникновения Вселенной, станет изучение гравитационных волн в отдаленных областях космоса.