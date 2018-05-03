За строительство московского метро взялись китайцы
На юго-западе столицы начинается строительство нового участка Большого кольца метро. Он будет включать в себя три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Впервые в московской подземке будут работать специалисты из Поднебесной — проект разработан китайской корпорацией.
На станции "Мичуринский проспект", которую впервые в истории московского метро строят специалисты из Китая, почти все готово для запуска щита.
"Вокруг много жилых комплексов. Мы стараемся строить так, чтобы не мешать жителям района. Отсюда до "Проспекта Вернадского" большой перепад высот. Это очень осложняет работу. При пиковых нагрузках мы задействуем порядка 900 человек, из них 650 будут заниматься сооружением конструкции станции", — рассказывает Чжао Худжу, начальник строительного участка станции "Мичуринский проспект".
Азиатские специалисты доставили в Москву пять тоннелепроходческих механизмов. Они построят юго-западный участок Большого кольца с тремя станциями: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Завершить работы должны к 2020 году.
"Работая с китайскими коллегами, мы видим, что у нас очень много общего. Мы похожи в системе управления, в подходах. Почти ничем не отличаемся. Более того, даже китайские коллеги удивляются той скорости, с которой мы строим метро в Москве, и цена на метро у нас очень не высокая", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
С "Мичуринского проспекта" МЦК пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской ветки — ее параллельно строит российский подрядчик.
На первый взгляд может показаться, что до конца стройки еще далеко, но на самом деле станция готова почти на 95 процентов. Остались буквально последние штрихи. Сейчас специалисты завершают отделочные работы и тестируют все инженерные системы. Станцию планируют сдать в эксплуатацию летом 2018 года.
"Таких станций в Москве еще нет. Здесь три уровня. Мы сейчас находимся на первом уровне — здесь проходят пути для движения поездов, платформа. На втором уровне находится пешеходный переход. Третий уровень самый необычный, это то, что на любых станциях спрятано вниз — это технический этаж", — рассказывает Ливия Царева, руководитель пресс-службы компании-подрядчика.
Кроме того, стало известно, что в будущем в Новую Москву протянут еще одну линию метро — Бирюлевскую, которая по сути дойдет до Щербинки.
"Все технические возможности для старта этой линии — камеры съезда, коридоры для проходки, градостроительные планы — мы делаем уже сейчас. Потом следующим этапом, если будет необходимость, построим Бирюлевскую линию", — говорит Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
На ветке построят шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное", "Бирюлево-Западное". Когда проект реализуют, в шаговой доступности от метро окажутся еще полмиллиона москвичей.
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