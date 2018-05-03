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Смена власти в Армении 1 час назад
Пашинян повторно выдвинут в премьер-министры Армении
Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьера Армении. Заседание парламента с обсуждением его кандидатуры состоится 8 мая. Один раз парламент Армении не смог утвердить главы оппозиционной фракции "Елк" ("Исход").
Руководство составляющей большинство в парламенте Республиканской партии Армении на встрече в Пашиняном заявило, что поддержит кандидатуру, которую предложило треть депутатов, сообщает РИА Новости. Кандидатуру Николы Пашиняна поддержали более трети депутатов национального парламента. Республиканцы также заверили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост главы армянского правительства.
2 мая 2018 года, когда Пашинян не был избран премьером, оппозиция вновь начала блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.
Если парламент не изберет премьера на своем заседании через неделю, то по закону парламент автоматически будет распущен, объявлены досрочные выборы.
В Армении акции протеста проходят с 13 апреля. Тогда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Сержа Саргсяна обвинили в неэффективном управлении, ухудшении экономической ситуации. 17 апреля сторонники Пашиняна заявили о начале "бархатной революции".
Вначале Серж Саргсян был избран премьером, но на волне протестов подал в отставку. В силу вступили поправки в конституцию Армении: республика сменила президентскую форму правления на парламентскую. В результате премьер-министр Армении получает широкие полномочия.
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