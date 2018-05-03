Тиаго Алькантара хочет вернуться из "Баварии" в "Барселону"

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара может покинуть "Баварию" и вернуться в свой прежний клуб – "Барселону". Кроме того, в 27-летнем футболисте заинтересован чемпион Англии "Манчестер Сити".

Тиаго Алькантара не очень доволен своим положением в "Баварии". Он не всегда выходит на поле в стартовом составе. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах мз 32, в которых забил 2 мяча. Уход Андреса Иньеесты из "Барселоны" позволяет Тиаго рассчитывать на постоянное место в основе своего бывшего клуба. Алькантара играл за "Барселону" с 2008 по 2013 годы, после чего стал игроком "Баварии".

В борьбу за Тиаго Алькантару может вмешаться "Манчестер Сити", который тренирует Хосеп Гвардиола. Тиаго хорошо знаком с Гвардиолой по совместной работе в "Барселоне" и "Баварии".