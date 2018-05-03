Джеки Чан выгнал из дома дочь-лесбиянку

18-летняя дочь звезды боевиков Джеки Чана Этта У Чжолинь опубликовала видео, в котором заявила, что папа прогнал ее из дома за роман с 30-летней моделью из Канады Энди Отом. Девушка говорит, что из-за гомофоба-отца ей с возлюбленной негде жить, сообщает Economic Times.

По словам дочери Джеки Чана, отец выставил ее на улицу, как только узнал о нетрадиционной сексуальной ориентиации дочери. Девушка заявила, что пыталась познакомить актера со своей возлюбленной, но тот не открыл паре дверь.

По словам живущей в Гонконге паре, из-за нехватки денег им пришлось ночевать под мостом.

"Мы не хотим обращаться в приюты или ночлежки, потому что там нас разлучат. Гонконгское общество крайне агрессивно настроена к тем, кто не такие, как они. И это несмотря на представителей большого количества национальностей, проживающих тут", — заявила Энди Отом.

Комментаторы этого ролика считают странным тот факт, что у популярной 30-летней модели нет денег на то, чтобы снять комнату для себя и подруги.

"Она просто пытается развести Чана на деньги", — считают интернет-пользователи.

Эта – внебрачная дочь Джеки Чана. Она родилась от мимолетной связи актера с королевой красоты Элейн Нг.