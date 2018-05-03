Американский полицейский отказался выходить на службу, пока ему не почешут живот

Поистине человеческий настрой по отношению к работе продемонстрировал пес по кличке Джанго, отказавшийся выходить на службу — а трудоустроен он в полицейском управлении K9 — до тех пор, пока напарник не окажет ему должного внимания и не почешет живот, сообщает CBS Baltimore. Супруга владеющего поводком стража порядка сняла на видео требовательную бельгийскую овчарку.

Джанго состоит в отделе К9 в офисе шерифа округа Анн-Арандел (штат Мэриленд) с 2013 года, и с тех пор он постоянно демонстрировал боевую готовность. Сделать послабление он решил 24 апреля: выйдя за порог, пес завалился на прогретый солнцем газон и отказался вставать, забираться в салон и отправляться на поиски наркотиков.

Офицер Райан Костин использовал все доступные ему методы убеждения, но вынужден был сесть на корточки и гладить своего напарника по животу — только так ему удалось вернуть Джанго рабочий настрой.

Сотрудники офиса шерифа с пониманием отнеслись к желанию собаки понежиться на весеннем солнышке, признав, что и сами порой готовы завалиться на траву и ничего не делать.