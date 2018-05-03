Остатки боеприпасов в Балаклее тушат с вертолета

К тушению пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области Украины привлекли вертолет, передает РИА Новости. Из-за ЧП в районе пожара планируется провести эвакуацию жителей на одной из улиц и в частном секторе.

Ведется частичная эвакуация жителей поселка Нефтяников, а также на улице Арсенальная в Балаклее. Информации о пострадавших нет.

Пожары на военных складах Украины – не редкость. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области загорелся склад боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пятеро — пострадали.

29 октября 2015 года вспыхнул пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По данным военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. По данным СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".