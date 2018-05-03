Нападение на банк в Ереване: двое погибших

Жертвами нападения на филиал банка HSBC в Ереване стали 2 человека: один из сотрудников финансовой организации и полицейский. Еще один работник банка получил ранения.

Налет на офис устроил мужчина, вооруженный ружьем, гранатой и ножом. Похитив деньги, он попытался сбежать, однако это ему не удалось, полицейские обезвредили преступника.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем", "Покушение на убийство" и "Разбой в целях хищения имущества в особо крупных размерах". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное заключение, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.