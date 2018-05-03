Страус остановил движение на ночной дороге в Дагестане

Удивительного пешехода повстречал на своем пути дагестанский водитель, столкнувшийся на проезжей части с прогуливавшимся по асфальту страусом. Само собой, автолюбитель схватился за телефон и снял птицу на видео.

"Я в шоке, страус прямо на дороге в Карабудахкенте", — восхищенно заявил автор ролика.

Остановив машину на обочине, мужчина, как и другие автовладельцы, отправился знакомиться с иноземным гостем.

Местные жители вовремя пресекли вольные рассуждения на тему миграции нелетающих птиц, сообщив "Регион online", что рядом расположена ферма, где разводят страусов и откуда один из питом сбежал.