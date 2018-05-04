Тема:

Военная техника и робототехника 16 минут назад

Новости Наука

4 мая 201809:47 Евгения Ефимова

Создан робот, который не даст питомцу скучать в отсутствие хозяев

При помощи специального приложения на телефоне хозяин сможет наблюдать за тем, что делает их питомец в одиночестве.
Фото Kolony Robotic.

Только в прошлом году мир узнал об интерактивном роботе Anthouse, разработанном для развлечения собаки, пока хозяина нет дома, как появился новый друг для любимых питомцев – Mia.

Устройство, созданное специалистами канадской компании Kolony Robotic, предназначено для автоматического катания по дому, при этом оно способно избегать лестниц и любых других препятствий.

Благодаря приложению на iOS и Android пользователь может выбрать, сколько времени устройство будет кружить по комнатам, а также время суток для таких "прогулок".

Идея заключается в том, чтобы любопытная собака или кошка следовала за роботом, пока тот совершает свою экскурсию по дому. Робот займёт всё внимание животных, так что они не будут скучать по своим хозяевам и портить от безделья любимый диван.

Можно возразить, что животное быстро привыкнет к новому устройству. Однако разработчики уверяют, что питомец будет постоянно заинтересован Mia по одной простой причине: робота можно запрограммировать на выдачу лакомств из внутреннего отсека. Бот будет выдавать угощение по мере движения.

Сообщается, что корпус робота изготовлен из "защищённого от укусов" прочного полимера на случай, если животное отважится разобраться с новой игрушкой. Разработчики также заявляют, что робот автоматически отключится, если его вдруг перевернут.

Батареи робота хватит примерно на неделю, если он будет работать ежедневно в течение трёх игровых сессий по 15 минут.

 

Дополнительное оборудование включает в себя WoofBox, поддерживающий Wi-Fi, и MiaCam. Первое является звукочувствительным устройством, которое фиксирует лай собаки и уведомляет человека об этом через приложение.

Человек может дистанционно управлять роботом Mia, чтобы отвлечь питомца. Также возможно настроить бота на автоматическое активирование всякий раз, когда четвероногий друг начинает лаять.

MiaCam является стационарной веб-камерой. Она автоматически включается, когда Mia находится в движении, позволяя пользователю удалённо наблюдать за своим питомцем через мобильное приложение. Всё это поможет хозяину дистанционно следить за животным и не чувствовать угрызений совести из-за того, что он оставил его в одиночестве.

Кстати, ранее мы рассказывали о дроне для уборки собачьего помёта и роботе-скотоводе, который будет следить за животными на гигантских австралийских фермах.

Ранее по теме

Сейчас

09:10

Во Вьетнаме россиянка приговорена к пожизненному заключению

05:22

В ООН показали фильм "Собибор"

04:19

В Луизиане горит химический завод

03:13

Пожар в автопарке Щербинки потушен

02:48

В подмосковной Щербинке загорелись 12 автобусов

02:08

Вашингтон провел 26 испытаний "гравитационной" ядерной бомбы

23:35

В защите Twitter найдена ошибка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Глава ОЗХО раскрыл данные о дозе яда, которым отравили Скрипалей

Глава ОЗХО раскрыл данные о дозе яда, которым отравили Скрипалей

2 часа назад
Ложь или правда? Госдеп США обещает не давать деньги "Белым каскам"

Ложь или правда? Госдеп США обещает не давать деньги "Белым каскам"

6 часов назад
Репетиция парада: по Красной площади проехал "Терминатор"

Репетиция парада: по Красной площади проехал "Терминатор"

39 минут назад
Дело о допинге продолжается: МОК не устраивает решение CAS

Дело о допинге продолжается: МОК не устраивает решение CAS

1 час назад
Во Вьетнаме россиянка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина

Во Вьетнаме россиянка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина

43 минуты назад
Нагой и не очень дорогой: скульптура Трампа ушла за 28 тыс. долларов

Нагой и не очень дорогой: скульптура Трампа ушла за 28 тыс. долларов

4 часа назад
Группа поддержки клуба из NFL рассказала о принуждении к топлес-фотосессии

Группа поддержки клуба из NFL рассказала о принуждении к топлес-фотосессии

7 часов назад
Три обмана правительства Терезы Мэй. Мария Захарова о деле Скрипалей

Три обмана правительства Терезы Мэй. Мария Захарова о деле Скрипалей

8 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Росатом: "антиядерных активистов" отогнали от ПАТЭС

Росатом: "антиядерных активистов" отогнали от ПАТЭС

8 часов назад
Летчик-испытатель, выживший после попадания в двигатель птицы, прокомментировал катастрофу Су-30

Летчик-испытатель, выживший после попадания в двигатель птицы, прокомментировал катастрофу Су-30

18 часов назад
Twitter пользователям: возможно, вам стоит сменить пароль прямо сейчас

Twitter пользователям: возможно, вам стоит сменить пароль прямо сейчас

33 минуты назад
"Легенда о Коловрате" - большая кинопремьера на "России 1"

"Легенда о Коловрате" - большая кинопремьера на "России 1"

1 час назад
Получить права и зарегистрировать машину можно будет в МФЦ

Получить права и зарегистрировать машину можно будет в МФЦ

1 час назад
ExxonMobil расширяет сотрудничество с "Роснефтью" вопреки санкциям

ExxonMobil расширяет сотрудничество с "Роснефтью" вопреки санкциям

2 часа назад
Республиканская партия Армении не собирается сотрудничать с Пашиняном

Республиканская партия Армении не собирается сотрудничать с Пашиняном

3 часа назад
Британские СМИ: Лондон укрепляет антироссийский альянс

Британские СМИ: Лондон укрепляет антироссийский альянс

3 часа назад
В ООН в преддверии Дня Победы показали фильм "Собибор"

В ООН в преддверии Дня Победы показали фильм "Собибор"

4 часа назад
Шайба Малкина помогла сравнять счет в серии между "Питтсбургом" и "Вашингтоном"

Шайба Малкина помогла сравнять счет в серии между "Питтсбургом" и "Вашингтоном"

4 часа назад
Эксперт: США задвигают на второй план тему опасности террористов из ИГ

Эксперт: США задвигают на второй план тему опасности террористов из ИГ

5 часов назад
В Луизиане горит химический завод. Видео

В Луизиане горит химический завод. Видео

5 часов назад
Крымское погрануправление ФСБ ответило на жалобы Киева о досмотре судов в Азовском море

Крымское погрануправление ФСБ ответило на жалобы Киева о досмотре судов в Азовском море

7 часов назад
Вашингтон провел 26 испытаний "гравитационной" ядерной бомбы

Вашингтон провел 26 испытаний "гравитационной" ядерной бомбы

7 часов назад
Пушков: признание Земана о "Новичке" - мощный удар по лондонской версии

Пушков: признание Земана о "Новичке" - мощный удар по лондонской версии

8 часов назад
США обвинили Китай в ослеплении пилотов ВВС лазерами

США обвинили Китай в ослеплении пилотов ВВС лазерами

9 часов назад
Самороспуск ЭТА в Испании: террористы извинились, но не перед всеми

Самороспуск ЭТА в Испании: террористы извинились, но не перед всеми

9 часов назад
В защите Twitter найдена ошибка, пользователей просят сменить пароли

В защите Twitter найдена ошибка, пользователей просят сменить пароли

10 часов назад
Украинские спортсмены получат возможность выступать на соревнованиях в России

Украинские спортсмены получат возможность выступать на соревнованиях в России

10 часов назад
Как Иран ответит на новые санкции?

Как Иран ответит на новые санкции?

10 часов назад
Бах: МОК обжалует решение CAS по российским спортсменам ради невиновных атлетов

Бах: МОК обжалует решение CAS по российским спортсменам ради невиновных атлетов

12 часов назад
Россия готова к большому футболу: Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков

Россия готова к большому футболу: Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков

12 часов назад
Ученые обнаружили в мозге "зону чтения"

Ученые обнаружили в мозге "зону чтения"

13 часов назад
Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков

Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков

16 часов назад
Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка

Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка

17 часов назад
Слух: новые iPhone будут поставлять с мощным адаптером быстрой зарядки

Слух: новые iPhone будут поставлять с мощным адаптером быстрой зарядки

18 часов назад
Audi назвала российские цены на "заряженный" RS 4 Avant с мотором от Porsche

Audi назвала российские цены на "заряженный" RS 4 Avant с мотором от Porsche

18 часов назад
7 самых дорогих бракосочетаний в истории

7 самых дорогих бракосочетаний в истории

21 час назад
Июль в Москве закончится в субботу

Июль в Москве закончится в субботу

21 час назад
Андрей Малахов обеспечил забытой певице счастливую старость

Андрей Малахов обеспечил забытой певице счастливую старость

22 часа назад
Ностальгия и патриотизм: 10 идеальных игр на майские праздники

Ностальгия и патриотизм: 10 идеальных игр на майские праздники

23 часа назад
Слишком много говорить по мобильному телефону все же вредно (или нет)

Слишком много говорить по мобильному телефону все же вредно (или нет)

23 часа назад
Русский след: 17 зарубежных мультфильмов, созданных при участии наших соотечественников

Русский след: 17 зарубежных мультфильмов, созданных при участии наших соотечественников

03.05.2018 09:42
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20