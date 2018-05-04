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Военная техника и робототехника 16 минут назад
Создан робот, который не даст питомцу скучать в отсутствие хозяев
Только в прошлом году мир узнал об интерактивном роботе Anthouse, разработанном для развлечения собаки, пока хозяина нет дома, как появился новый друг для любимых питомцев – Mia.
Устройство, созданное специалистами канадской компании Kolony Robotic, предназначено для автоматического катания по дому, при этом оно способно избегать лестниц и любых других препятствий.
Благодаря приложению на iOS и Android пользователь может выбрать, сколько времени устройство будет кружить по комнатам, а также время суток для таких "прогулок".
Идея заключается в том, чтобы любопытная собака или кошка следовала за роботом, пока тот совершает свою экскурсию по дому. Робот займёт всё внимание животных, так что они не будут скучать по своим хозяевам и портить от безделья любимый диван.
Можно возразить, что животное быстро привыкнет к новому устройству. Однако разработчики уверяют, что питомец будет постоянно заинтересован Mia по одной простой причине: робота можно запрограммировать на выдачу лакомств из внутреннего отсека. Бот будет выдавать угощение по мере движения.
Сообщается, что корпус робота изготовлен из "защищённого от укусов" прочного полимера на случай, если животное отважится разобраться с новой игрушкой. Разработчики также заявляют, что робот автоматически отключится, если его вдруг перевернут.
Батареи робота хватит примерно на неделю, если он будет работать ежедневно в течение трёх игровых сессий по 15 минут.
Дополнительное оборудование включает в себя WoofBox, поддерживающий Wi-Fi, и MiaCam. Первое является звукочувствительным устройством, которое фиксирует лай собаки и уведомляет человека об этом через приложение.
Человек может дистанционно управлять роботом Mia, чтобы отвлечь питомца. Также возможно настроить бота на автоматическое активирование всякий раз, когда четвероногий друг начинает лаять.
MiaCam является стационарной веб-камерой. Она автоматически включается, когда Mia находится в движении, позволяя пользователю удалённо наблюдать за своим питомцем через мобильное приложение. Всё это поможет хозяину дистанционно следить за животным и не чувствовать угрызений совести из-за того, что он оставил его в одиночестве.
Кстати, ранее мы рассказывали о дроне для уборки собачьего помёта и роботе-скотоводе, который будет следить за животными на гигантских австралийских фермах.
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