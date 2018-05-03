В Коломенском перевернулась повозка с пассажирами

В столичном парке Коломенское перевернулась повозка с пассажирами, передает РИА Новости. Пострадали, по предварительным данным, пять человек, за ними вылетели два медицинских вертолета.

Экипаж первого вертолета уже эвакуирует одного пострадавшего.

Обстоятельства происшествия выясняются.