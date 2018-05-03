Шарики за самолетики: Роскомнадзор решил повторить акцию Telegram

Роскомнадзор организовал собственную акцию: в поддержку быстрого и устойчивого Интернете на стадионах. По мнению сотрудников регулятора, Интернет на стадионе — предмет первой необходимости, особенно когда играет сборная России. Интернет нужен, чтобы делиться впечатлениями с друзьями, конечно, поясняет РКН.

Поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в акции, призывает Роскомнадзор. Все, кто поддерживает высокое качество Интернета во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России, должна поучаствовать в акции — запустить из окна бумажный мячик-оригами ровно в 7 вечера по местному времени 3 мая.

Также Роскомнадзор на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил видеоинструкцию по сборке бумажного мяча.

И, главное, чтобы Роскомнадзор не обвиняли в том, что они призывают мусорить, особо отмечается: "через час после акции обязательно соберите все мячики, которые вы найдете у вашего дома".

Ранее противники блокировки Telegram откликнулись на призыв Павла Дурова запустить по бумажному самолетику в поддержку мессенджера. Кроме того, 30 апреля на шествие в поддержку Telegram в центре Москвы пришло семь с половиной тысяч человек. Это наполовину больше, чем заявляли организаторы акции. В заявке на шествие было указано 5 тысяч участников.

Мессенджер блокируется с 16 апреля. Это происходит по решению Таганского суда Москвы. Причина – владелец Telegram Павел Дуров отказался передать ключи шифрования от мессенджера ФСБ. По его словам, простые ключи итак уже находятся в руках российской спецслужбы, а сложное шифрование осуществляется непосредственно между двумя пользователями, минуя администрацию мессенджера. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что питерский теракт 3 апреля 2017 года, в котором погибли 15 человек, организовывался через Telegram. Именно поэтому ФСБ хотела бы получить доступ ко всем сообщениям, которые проходят через этот мессенджер.