"Спартак" расстанется с Пашаличем и Максимовичем

Московский "Спартак" не станет продлевать аренду полузащитника Марио Пашалича и защитника Николы Максимовича и будет выкупать их контракты. Оба игрока вернутся в свои клубы – соответственно "Челси" и "Наполи".

Марио Пашалич пришел в "Спартак" летом из "Челси". За это время хорват сыграл за основу чемпионов России 30 встреч, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Но москвичи решили не выкупать футболиста.

Не станет выкупать "Спартак" и Николу Максимовича. Красно-белых не устроила высокая стоимость серба. "Наполи" готов продать его не менее, чем 14 миллионов евро. Серб пришел в феврале и принял участие в 10 встречах.