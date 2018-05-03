Минфин предлагает удерживать 3% с доходов самозанятых

С 2019 года в России может быть введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги.

"Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%", — рассказал РИА Новости заместитель министра финансов Илья Трунин.

Соответствующий законопроект уже подготовлен в Минфине, опубликовать его планируется в течение месяца.

По словам Трунина, для реализации этого проекта предполагается разработать специальное мобильное приложение, которое каждый сможет установить себе на планшет или смартфон. Пройдя биометрическую идентификацию, граждане смогут указывать в этом приложении получаемые доходы и уплачивать налог.

Если индивидуальный предприниматель уже официально зарегистрирован в налоговой инспекции, то он сможет выбрать, остаться на прежнем режиме налогообложения (для ИП это патент) или перейти на новый.

Поскольку мелкие частные услуги оказывают огромное количество граждан, авторы инициативы предполагают возложить функции контроля на самих потребителей этих услуг, которым ФНС предложит за это ряд бонусов.

"Например, как по картам лояльности, за счет начисленных продавцу налогов на профессиональный доход, можно будет дать возможность покупателю уплачивать свои налоги", — объяснил Трунин.

По его словам, система будет работать как кэш-бэк: оплатив, к примеру, услуги репетитора, граждане смогут получить по электронному чеку некоторое количество баллов в свой личный кабинет налогоплательщика, и после использовать их для уплаты налогов.

Ранее власти уже пытались вывести самозанятых работников из теневого сектора экономики и ввели налоговую амнистию. Однако она не имела успеха, в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.