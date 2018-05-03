3 мая 201818:07
Фото с птицей, поймавшей акулу, поймавшую рыбу стало хитом
Фотографу Доку Джону из американского штата Флорида крупно повезло. Ему удалось запечатлеть хищную птицу, поймавшую небольшую акулу. Каково же было удивление Джона, когда, пересмотрев снимки, он увидел, что акула тоже сжимала в зубах добычу, сообщает Peta Pixel.
"Это самая наглядная иллюстрация пищевой цепочки, которую я когда-либо видел", — отметил фотограф.
По мнению Джона, опубликованные выше кадры – самые удачные за всю его карьеру.
"По сюжету, не по качеству", — отметил американец.
Некоторые комментаторы предположили, что это монтаж, однако фотограф настаивает на подлинности снимков.
Пост с захватывающими кадрами набрал более 3,4 тысячи лайков.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Су-30СМ разбился в Сирии
- Министр связи допустил блокировку Viber
- В харьковской Балаклее взрывы, горит склад боеприпасов
- Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: пострадали 30 человек
- Мэр Ижевска ушел в отставку
Самое читаемое
-
США отказались говорить о перехвате "Посейдона" российским Су-27
- ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
- Ким Чен Ын толкнул фотографа, пытавшегося снять его жену. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- Две двухлетние девочки упали с 9 этажа
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Audi назвала российские цены на "заряженный" универсал с мотором от Porsche
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять факторов, которые не дают вам похудеть
- Оргазм при чихании: как это возможно (и возможно ли вообще)
- Говорят ученые: вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти
- 5 самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны приводят к раку
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков
- За строительство московского метро взялись китайцы
- Росгвардейцы отправились в автопробег "Вахта памяти"
- Волга у стен Кремля: москвичам предложили необычную экскурсию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных
- Астрономы впервые обнаружили гелий в атмосфере планеты вне Солнечной системы
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня
Остатки боеприпасов в Балаклее тушат с вертолета
34 минуты назад
7 самых дорогих бракосочетаний в истории
6 часов назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов
30.04.2018 05:35
Трампу могут дать Нобелевскую премию мира
3 часа назад
Подросток-грабитель, зарезавший студентку, арестован
2 часа назад
Число жертв песчаной бури в Индии перевалило за 100
4 часа назад
Xiaomi рассчитывает получить $10 миллиардов от IPO
4 часа назад
Ветераны ВОВ будут получать 10 тысяч ежегодно
4 часа назад
Платная трасса Москва-Санкт-Петербург стала дороже
5 часов назад
ABBA вместо себя отправит на гастроли свои голограммы
6 часов назад
Июль в Москве закончится в субботу
6 часов назад
Пол-Москвы перекроют из-за очередной репетиции парада
7 часов назад
40 дней трагедии: Патриарх отслужит панихиду в Кемерове
9 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов
20 часов назад
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
27.04.2018 21:20