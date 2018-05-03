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3 мая 201818:54 Мария Саушкина

Современный и удобный: в Шереметьеве открылся новый терминал

В аэропорту Шереметьево сегодня открылся новый пассажирский терминал B. Здание, построенное в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, будет обслуживать внутренние авиалинии. Оттуда уже вылетели первые самолеты. Кроме того, северную и южную часть аэропорта отныне соединяет железная дорога, поезда курсируют прямо под летным полем.

Первые рейсы из нового терминала В аэропорта Шереметьево отправились в Саратов. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" первыми смогли ощутить на себе все преимущества просторных вестибюлей и комфортных залов ожидания. Многих приятно удивил дизайн, созданный по мировым стандартам качества и подчеркивающий национальные традиции.

- Получился воздушный терминал, он такой современный. Мне нравится и цветовая гамма и то, что он сделан в стиле конструктивизма.

- Тут розетки удобные, не надо сидеть где-то на полу и искать розетку.

Не оставил равнодушными первых пассажиров и новый транспортный переход, связывающий терминалы D,E,F c новым B. По тоннелям протяженностью около 2 километров курсируют бесшумные автоматические поезда. Те, кто воспользовались ими, засекли время в пути и остались довольны.

- Как вам новый переход между терминалами?

- Очень удобно.

- Действительно 4 минуты, не врут?

- Нет.

Новый терминал, действительно, очень просторный, светлый. В сентябре 2014 года старый терминал был закрыт и в 2015 году снесен вместе с посадочным павильоном необычной формы — в народе его называли "рюмкой". Новый современный терминал предназначен для пассажиров внутренних рейсов и построен в рамках подготовки аэропорта к чемпионату мира по футболу.

"С 10 мая мы добавим к этому расписанию рейсы Москва-Воронеж. В целом до 25 мая "Аэрофлот" будет выполнять 46 рейсов по 12 направлениям из нового терминала", — сообщил Максим Фетисов, пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот".

Пропускная способность Шереметьева теперь увеличится более чем в 1,5 раза. К концу 2018 года планируется открыть и третью взлетно-посадочную полосу, способную принимать все типы существующих и перспективных воздушных судов. Пропускная способность увеличится с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Текст: "Вести-Москва"

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