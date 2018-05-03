Путин отправил в отставку двух прокуроров и пять генералов МВД и СК

Двух прокуроров, пятерых генералов МВД и Следственного комитета отправил в отставку президент России Владимир Путин. Тем же указом глава российского государства произвел 16 кадровых назначений во ФСИН, МВД, Следственном комитете России и МЧС. В частности, полковник внутренней службы Максим Максименко назначен директором Департамента готовности сил и специальной пожарной охраной МЧС.

А от должности были отстранены первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, генерал-майор Иван Лукин, начальник МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, начальника управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов и замначальник Краснодарского МВД полковник Юрий Кузнецов, сообщает телеканал "Россия 24". Указ Путина опубликован на портале правовой информации.

Постов также лишились руководитель Следственного управление Следственного комитета России по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и глава Следственного управление Следственного комитета по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт. Также в отставку отправлены прокурор Удмуртии Сергей Панов и прокурор Тульской области Александр Козлов.