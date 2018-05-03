"Илья Муромец" успешно прошел испытания в Баренцевом море

Ледокол "Илья Муромец" доказал: он способен на все, что заложили в него конструкторы. Испытания корабля заняли 19 дней и проходили в Баренцевом море. Несмотря на весну, там еще сохранился полутораметровый лед, который новейшее судно и должно было ломать, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме проверки на прочность, на "Илье Муромце" протестировали кран. С его помощью экипаж выгрузил на лед контейнеры с научным оборудованием, а потом поднял обратно. В конце испытаний новейший ледокол еще и провел через Белое море стратегический ракетный крейсер "Юрий Долгорукий".

"Илья Муромец" не атомный, а дизель-электрический ледокол. Водоизмещение корабля – около 6 тысяч тонн, длина – 85 метров. В море он может находиться почти два месяца, а топлива хватает примерно на 5,5 тысяч километров.

Задач у нового корабля Северного флота много: водить конвои через льды, доставлять грузы в труднодоступные районы, помогать исследовать Арктику и, конечно, участвовать в поисково-спасательных операциях.