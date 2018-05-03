Российские спортсменки выиграли три бронзы на чемпионате Европы по борьбе

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. Разыграны награды в трех весовых категориях у женщин. Российские спортсменки завоевали три бронзовых награды.

В весовой категории до 55 кг Мария Гурова выиграла схватку за третье место у болгарки Эвелины Николовой. Чемпионкой стала представительница Белоруссии Ирина Курочкина, выигравшая в финале у польке Роксаны Засины. Еще одна бронза у турчанки Бедихи Гун.

В весовой категории до 50 кг Милана Дадашева заняла третье место, выиграв в поединке за бронзу у белоруски Ксении Станкевич.. Еще одну бронзу завоевала Эвин Демирхан из Турции. Золото досталось спортсменки из Азербайджана Марии Стадник, которая в финале победила румынку Эмилию Вук .

Светлана Липатова заняла третье место в весовой категории до 59 кг. Поединок за бронзу не состоялся из-за травмы соперницы – представительницы Швеции Эммы Йоханссон. В финале турчанка Элиф Есилирмак поборола болгарку Мими Христову.