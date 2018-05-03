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3 мая 201820:43 Ксения Колчина

Мощнейшие циклоны оккупировали Дальний Восток

Дальний Восток оккупирован мощнейшим циклоном. Из-за штормового предупреждения частично перекрыли трассу Владивосток-Находка. Поселки Ольга и Красный Яр — без электричества. Ураганный ветер обрушил фасад общежития в кампусе Дальневосточного университета на острове Русский. А дорога в районе аварийного моста через реку Лабога перекрыта из-за дождя.

Синоптики уверяют, что циклон покидает край. Море продолжает бесноваться. Волны одна за одной бьют о берег, поднимая фонтан брызг. Но осадки почти прекратились — ливень превратился в морось.

На набережной Владивостока — следы прошедшего урагана: морские звезды и водоросли. На дорогах — горы грунта, смытого дождем со склонов на проезжую часть. Осадки в городе не прекращались почти двое суток — то ливень стеной, то снег, а то и град размером с горошину.

Пешеходам — по колено, машины — по окна в воде. Этот водоворот посреди проезжей части — единственная на затопленном участке дороги ливневка, которая явно не справляется с потоками воды.

Некоторые районы Владивостока сейчас лучше преодолевать на лодке, чем на машине. Участки, которые оказались в низине, сильно подтопило.

Ураган выкорчевывал деревья, есть пострадавшая. Ствол упал на женщину в городе Артёме, сейчас она в больнице с травмами. Штормовой ветер рвал провода — больше 40 энергоаварий по всему Приморью. На северных перевалах лег снег. Бурлящими реками размыло участки дороги, сейчас восстанавливают движение на трассе Владивосток — Находка и мост на полуостров Песчаный.

Многие в такой ситуации помогали тем, кому это было нужно. Жительница Уссурийска бесплатно подвозила прохожих, а серферы, которые решили опробовать внезапно возникшее озеро, спасли машину соседа.

Теперь, согласно прогнозам, циклон отправился на Сахалин. В Приморье же пристально следят за уровнем воды в реках.

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