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Футбол-2018 36 минут назад

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3 мая 201821:11 Павел Зарубин

Россия готова к большому футболу: Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков

Россия готова к Чемпионату мира по футболу. Об этом отчитались все 11 городов, которые примут матчи первенства. А олимпийский стадион "Фишт", ставший после реконструкции уникальной футбольной ареной, лично проверили Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, как и положено каждому болельщику, президент получил специальный паспорт.

У футбольного болельщика Владимира Путина теперь есть паспорт, позволяющий посещать матчи чемпионата мира. Президент, как и еще 700 тысяч человек со всего мира, прошел процедуру регистрации. В России центров выдачи паспортов сейчас работает более двух десятков.

"У вас все получится, вы такие красивые", — подбодрил президент России работающих в центре сотрудниц.

В Сочи всего за месяц с небольшим до старта всемирного футбольного праздника Путин подводит главный итог многолетней работы всей страны.

"Подготовка в Чемпионату мира по футболу практически завершена, — отметил Владимир Путин. – Россия к турниру готова".

На зеленом газоне хочется просто немедленно начать игру! Мягкая, крепкая, ровная, идеальная для матча трава! Олимпийский стадион "Фишт" в Сочи полностью готов теперь и к Чемпионату мира по футболу. Но наметанный взгляд все равно видит то, что все равно нужно подправить.

- Что же здесь еще пропалывать-то можно?

- Цветочки убираем ненужные, — поясняют рабочие на газоне.

Цветы здесь считаются сорняками. Газон должен быть высшего качества — ведь это и дополнительная защита от травм.

Рядом с массажными столами для футболистов — генератор чешуйчатого льда. За счет своей текстуры он обладает эффектом быстрой заморозки, что очень важно при полученных травмах. Далее, собственно, раздевалка футбольной команды. С порога видно, что все очень комфортно. У каждого футболиста свое большое кожаное кресло. А в центре комнаты — тактическая схема матча, как обыграть соперника?

В раздевалке расположатся лучшие футболисты планеты, но особое внимание россиян, понятно, к кому будет приковано.

"Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре. Отдадут себя без остатка, выступят в полную силу. И, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики. И думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу", — подчеркнул Владимир Путин.

Стадион "Фишт" вечерами сейчас переливается цветами российского флага — завораживающая картина, которую видят пассажиры всех приземляющихся в Сочи самолетов. Современный стадион — это фактически мини-город, управление им идет из штаба, у которого все под контролем.

- Камеры позволяют крупно рассмотреть любого из десятков тысяч зрителей за считанные секунды, на какой бы трибуне человек не находился, и установить его личность — здесь работает система распознавания лиц.

Обеспечение безопасности на столь крупных мероприятиях, когда в разные города России приедет огромное число иностранцев — вопрос особой важности.

"Правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира — это большой праздник", — предупредил Владимир Путин.

Глава ФИФА в интервью "Вестям" уже сейчас в праздничном настроении — построенные в России стадионы привели его в полный восторг.

"Они очень красивые, фантастические, — рассказывает о стадионах Джанни Инфантино. — Они объединяют в себе футбол, страсть, историю в том числе. Все они построены для праздника. Именно это мы и будем делать летом — праздновать и чествовать футбол вместе со всем миром".

Журчат волны Волги, виден стадион в Волгограде. На новый стадион у подножья Мамаева Кургана теперь любуются в том числе и пассажиры прогулочных катеров на Волге. Преображается и площадь вокруг него — завершается реконструкция мемориального парка.

— Идет стройка, реконструируют мемориальный парк.

Стадион в Екатеринбурге — памятник советской архитектуры, ставший после масштабной реконструкции новым символом мощного промышленного центра, сочетания новых технологий и уважения к прошлому.

- Это герб, это статуи, это факелы, это вазоны, это барельефы. Все в эту реконструкцию было бережно воссоздано по чертежам, по деталям. Что-то было утрачено, это целиком нами вообще было восстановлено, — рассказывают строители.

В столице Мордовии одновременно с высококлассным стадионом построен новый жилой микрорайон — это и современные гостиницы, которых так не хватало городу, и жилье. Заработал детский сад, будет школа. Все города чемпионата мира, конечно, стали выглядеть более ухоженными, но это то, что должно стать нормой.

"Разумеется, смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок и благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей", — отмечает Владимир Путин.

На связи с Путиным по телемосту губернаторы всех регионов, в которых пройдут футбольные матчи, выступают на фоне своих стадионов.

Новая арена в Нижнем Новгороде уже успешно приняла два тестовых матча, скоро проведут третий. К чемпионату в городе откроют новую станцию метро — большое событие для любого города-миллионника — здесь уже отремонтирован железнодорожный вокзал и работает красавец-аэропорт.

Новая арена в Самаре уже тоже прошла проверку футбольными матчами. Это самый большой стадион из всех построенных, в темноте он светится так, словно космический корабль. У области, которая гордится своими аэрокосмическими достижениями, теперь есть и такой символ. А еще — новые дорожные развязки, величественный аэропорт.

Революцию в развитии инфраструктуры совершили и в Ростове-на-Дону. Расширен и реконструирован столь важный для города Ворошиловский мост. Запущен первый, построенный с нуля прямо в чистом поле, аэропорт.

"Россия впервые за всю историю Чемпионатов мира гарантировала болельщикам право бесплатного проезда. Для этого дополнительно предоставлено свыше 700 поездов. Удобным и достаточным должно быть и воздушное сообщение", — подчеркнул Владимир Путин.

В раздевалках стадиона в Казани для футболистов готовы даже джакузи. Столица Татарстана, которая размахом и блеском провела Универсиаду, готова еще лучше провести чемпионат. Стадион, оборудованный по последнему слову, готов и в самом западном городе России.

В гостиницах оборудованы дополнительные розетки, в которых возможно игрокам подзаряжать свои девайсы.

В Калининграде из-за особенностей почвы стадион построили на сваях, но здесь не сомневаются, что на новой арене будут воспитаны многие поколения лучших футболистов.

В Северной столице из-за того, что погода здесь бывает всякой, стадион построен с крышей. Все то, что построено по всей стране, после Чемпионата мира будет служить всем россиянам.

"Для нас важно оставить очень позитивное, большое наследие от Чемпионата мира по футболу. Это и сооружения, здания, инфраструктура, это логистика и детский спорт", — пояснил Путин в беседе с Инфантино.

Сразу два стадиона особой важности в столице России – "Спартак" и "Лужники". В Москве пройдет открытие чемпионата, и здесь же решится, кто станет чемпионом мира. Ярчайший праздник однозначно станет мощным стимулом для развития спорта в стране.

"Мы хотим развивать не только профессиональный футбол, мы хотим расширить детскую составляющую, чтобы при каждом таком объекте были детские спортивные футбольные школы", — добавляет Путин.

Глава ФИФА на совещании, увидев, как Россия подготовилась к чемпионату, попросил слова, хотя этого не планировалось.

- Я прошу переводчика подойти ко мне, — попросил Путин.

Джанни Инфантино, судя по его настрою, действительно очень доволен и говорит "спасибо" всей России на русском языке.

"Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый господин президент, все регионы! У нас есть команда, как в футболе, мы работаем все вместе. И мы победим на этом чемпионате мира. Вместе мы сделаем его лучшим в истории!" – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Лучший чемпионат в истории стартует 14 июня.

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