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Отравление Скрипаля 5 минут назад
Стресс-тест для Терезы Мэй: "дело Скрипалей" не помогло премьеру Британии
Последнее испытание для консерваторов, так британские газеты оценивают выборы в органы местного самоуправления страны. Предыдущее голосование — досрочные выборы в парламент — партия премьера Терезы Мэй уже провалила. И теперь борется за позиции в городских советах Лондона, Манчестера и Лидса. Попытки набрать политические очки, скрыв внутренние неудачи за скандальным делом Скрипалей, не помогли. В российском МИД все это называют "мегафонной дипломатией", а ситуацию вокруг российских граждан, спрятанных британскими спецслужбами, похищением.
Стресс-тестом для Терезы Мэй называют сегодняшнее голосование в ста пятидесяти шести управах по всех Англии. Это первые выборы после досрочных парламентских, на которых Тереза Мэй потеряла преимущество в Палате общин. И на этот раз лейбористы также рассчитывают упрочить свое положение, теперь на окружном уровне. И последние новости этому только способствуют. Одна из ключевых фигур команды премьер-министра Эмбер Радд ушла в отставку. А ведь именно она сменила Мэй на посту министра внутренних дел, когда та возглавила правительство.
К тому же депутаты собственной же Консервативной партии грозят Терезе Мэй отставкой в случае, если та сохранит таможенный союз с ЕС после выхода из объединения. Тему отравления Сергея Скрипаля и его дочери, которая успешно оттягивала внимание общественности, поддерживать на плаву в течение двух месяцев оказалось трудно. У полиции Лондона, вопреки сообщениям британских СМИ, нет подозреваемых. Об этом заявил советник по нацбезопасности Марк Седвилл, чем вызвал недоумение британских журналистов.
"Почти два месяца прошло с момента отравления Скрипалей. И теперь выясняется, что подозреваемых нет. Одна из самых крупных полицейских операций в стране, где камеры повсюду. И никаких результатов", — написал в Twitter Руперт Эвелин.
Британские журналисты в Москве тем временем осаждают квартиру, из которой Юлия Скрипаль уехала в направлении Солсбери. Соседи показывают письмо, которое оставили журналисты для ее молодого человека Степана.
"Два дня назад приходили журналисты-иностранцы. Я не знаю, стоит или нет, но нам письмо было оставлено. Мы его сюда подложили. Они просили ему передать", — поясняет соседка Юлии Скрипаль Ксения.
Впрочем, найти Степана по этому адресу вряд ли получится. Молодой человек исчез после скандального отравления и не выходил на связь даже с родственниками Юлии.
"Все интересуются, потому что он последний, кто видел Юлю. Он последний. Она уезжала из этой квартиры. Ее машина стоит у этой квартиры, припаркована у этого дома. Она собиралась за него замуж, хотя он говорит, что он просто ее друг", — рассказывает о Степане Виктория Скрипаль.
Мог ли предполагаемый жених Юлии поехать в Великобританию, неизвестно. Посольству в Лондоне по-прежнему отказывают в предоставлении какой-либо информации о том, что происходит с гражданкой России.
"Два месяца ситуация не меняется. Та же линия на то, чтобы не давать возможности, если хотите, опознать, с кем мы имеем дело, в каком состоянии они находятся. Мы не имеем возможности провести медицинское освидетельствование. Мы не имеем возможности поговорить. Мы не можем понять, что происходит с расследованием. Потому что то, чем нас кормят через газеты, это некие утечки, которые британские власти не готовы подтверждать", — отмечает российский посол в Лондоне Александр Яковенко.
По самому Солсбери и его окрестностям ездит военная техника. "Самое мирное место в мире", как называл город постпред Нидерландов в Совете безопасности ООН, как оказалось, далек от этого определения.
По совпадению, близ Солсбери находится один из крупнейших военных полигонов британской армии, где сейчас проходят учения объединенных сил быстрого реагирования. Участвуют военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов и нескольких других стран. Кульминация военных маневров — 3 мая, именно здесь, на полигоне Солсбери-плейн.
Учитывая лабораторию "Портон-Даун" и базу форт Монктон, которые также находятся рядом с Солсбери, город не кажется таким уж случайным местом. Жителям Солсбери обещали провести масштабную очистку города, но они относятся скептически к заявлениям властей об опасностях для здоровья.
"Я с вами говорю и чувствую себя нормально. Хотя я там нахожусь два раза в неделю по 14 часов в день. И я не слышала ни от кого, что у кого-то были проблемы со здоровьем", — отмечает продавец на рынке Солсбери Анна.
Палатка Анны находится в двухстах метрах от пиццерии Zizi, которая, по сообщениям властей, один из "очагов заражения" так называемым "Новичком".
У многочисленных заборов по-прежнему круглосуточно дежурят полицейские, которые, наверное, единственные рады тому, что в деле об отравлении — никаких новостей. За службу в неурочное время им дают дополнительные дни отпуска.
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