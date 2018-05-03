Американский политик направил ружье на подростка в своем предвыборном ролике

Cекретарь американского штата Джорджия Брайан Кэмп баллотируется в губернаторы штата. Политик снял провокационный предвыборный ролик, в котором он направляет ружье на несовершеннолетнего молодого человека. Видео вызвало скандал, сообщает Slate.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Кэмп направляет ружье на парня, который якобы хочет встречаться с одной из дочерей политика. В кадре также видны несколько автоматов, пистолетов и винтовок.

"Запомни две вещи, которые ты должен соблюдать, если хочешь встречаться с одной из моих дочерей", — говорит политик.

"Уважение и одобрение второй поправки", — говорит молодой человек, имея в виду прописанное в конституции США право каждого гражданина на ношение оружия.

После этого Кэмп направляет на подростка ружье и говорит: "Мы точно поладим".

Многие интернет-пользователи возмутились агрессивной рекламой политика, которая вышла вскоре после очередной стрельбы в одной из американских школ. Кэмп никак не прокомментировал критику в свой адрес.