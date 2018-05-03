Ученые обнаружили в мозге "зону чтения"

Нейробиологи из французского Университета Париж-Сакле обнаружили в височной доле мозга специальную зону, отвечающую за обучение человека чтению. Она также участвует в образовании долговременной памяти. Этот участок памяти особенно пластичен в детстве, сообщает Journals.

Отвечающий за чтение участок мозга исследователи назвали "Visual Word Form Area" (VWFA).

Биологи провели эксперимент, в котором участвовали десять шестилетних малышей, недавно пошедших в первый класс.

Каждые два месяца дети проходили тесты на зрительную память и навыки чтения.

Активность в зоне VWFA возросла уже в первые месяцы учебы. Школьники стали лучше запоминать слова и цифры. Их память на вещи, лица и места, однако, осталась на прежнем уровне.

По словам ученых, такой результат объясняет, почему с древних времен читать и писать учат именно в шесть-семь лет.

"Если зону VWFA не занять чтением, она останется пассивной или получит другую задачу, в зависимости от увлечений ребенка", — пишут французы.