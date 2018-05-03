Чемпионат мира. Илья Воробьев внес в заявку сборной России 17 хоккеистов

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с главным тренером Ильей Воробьевым объявил заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира. В Данию отправится 17 хоккеистов при имеющейся возможности привлечь в ряды сборной до 25 человек.

При этом вакантные места могут быть заняты игроками, не попавшими в начальную заявку.

Таким образом, на чемпионате мира сыграют вратари Василий Кошечкин ("Металлург") и Игорь Шестеркин (СКА), защитники Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба- ЦСКА) и Никита Зайцев ("Торонто Мэйпл Лифз"), а также нападающие Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все – СКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – "Флорида Пэнтерз"), а также Артем Анисимов из "Чикаго Блэкхоукс" и Павел Бучневич из "Нью-Йорк Рейнджерс".

Отметим, что в заявку из первоначально вызванных игроков не попали вратарь Илья Сорокин, защитники Алексей Береглазов, Егор Яковлев и Никита Трямкин, а также нападающие Никита Сошников, Никита Гусев, Максим Шалунов, Алексей Бывальцев и Илья Михеев.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Россия в группе А встретится с командами Франции, Швейцарии. Швеции, Чехии, Белоруссии, Словакии и Австрии.