Россиянка Братчикова завоевала золотую медаль чемпионата Европы

Российская спортсменка Анастасия Братчикова стала обладательницей золотой медали продолжающегося в Каспийске чемпионата Европы по борьбе. Россиянка первенствовала в весовой категории до 68 килограммов. В финальной схватке она одержала победу со счетом 3:1 над французской соперницей Кумбу Ларок.

Этот успех позволил Братчиковой защитить титул чемпионки континента.

Бронзовыми медалистками в весовой категории до 68 килограммов стала представительница Австрии Мартина Кюнц и турчанка Бусе Тосун.

Напомним, что ранее россиянки Мария Гурова, Милана Дадашева и Светлана Липатова завоевали бронзовые медали европейского первенства в своих весовых категориях.