Бах: МОК обжалует решение CAS по российским спортсменам ради невиновных атлетов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщали, что организация собирается подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Напомним, что CAS оправдал российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх-2014, после выдвинутых в их адрес обвинений со стороны МОК в нарушении антидопинговых правил.

"Мы обсудили решение CAS, которое касается апелляций российских спортсменов по вердикту комиссии Освальда и совет посчитал разумным подать ответную апелляцию на это решение, — приводит слова Баха РИА Новости. – Однако шансы на выигрыш не играют роли для нас. Наша цель – защитить невиновных атлетов, финишировавших следом за россиянами, оказавшимися на чистыми".

Кроме того, Бах подтвердил информацию о том, что Александр Жуков после того, как покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), лишится членства и в МОК.

"Мы в курсе того, что Жуков не намерен продолжать борьбу за пост президента ОКР. После избрания нового президента ОКР Жуков потеряет место в МОК, поскольку он стал членом организации из-за занимаемого им ранее поста президента национального комитета", — цитирует Баха ТАСС.