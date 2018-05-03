В пригороде Парижа стреляли в прохожих

В четверг в пригороде Парижа неизвестный мужчина устроил стрельбу, ранив двух человек, передает ТАСС.

Как пишет газета Le Parisien, ЧП произошло днем на одной из улиц, по которым проходит граница между городами Аньер-сюр-Сен и Коломб — северо-западными предместьями Парижа.

Мужчина, одетый в черное, с маской на лице, открыл огонь по прохожим, ранив 23-летнего молодого человека, выгуливавшего собаку, и задел проходившую рядом пожилую женщину. Есть вероятность, что целью стрелявшего был владелец собаки.

Молодой человек получил пулю в ногу, его любимец — два ранения в голову и туловище. Еще одна пуля задела 85-летнюю даму — предположительно это был рикошет.

Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Район места происшествия полностью оцеплен, однако на данный момент сведений о местонахождении стрелявшего нет — сейчас его усиленно разыскивают в Аньер-сюр-Сен.

Личность и мотивы преступника пока не установлены. Полиция не рассматривают террористическую версию, предполагая, что речь вероятнее всего идет о сведении личных счетов.