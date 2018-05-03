3 мая 201821:57
Взрыв в доме на юго-западе Москвы
Взрыв в доме на юго-западе Москвы. На балконе квартиры на пятом этаже одного из домов по улице 26 Бакинских комиссаров выбиты стекла. Никто при хлопке газа не пострадал.
Причиной взрыва стал газовый баллон, сообщает ТАСС. Он взорвался при разгерметизации. Пожара после хлопка газа не возникло. Обрушения балкона или разрушения несущих конструкций зданий не произошло.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Су-30СМ разбился в Сирии
- утин и Инфантино получили паспорта болельщиков
- В харьковской Балаклее взрывы, горит склад боеприпасов
- Пашинян повторно выдвинут в премьер-министры Армении
- В Коломенском перевернулась повозка с пассажирами
Самое читаемое
-
США отказались говорить о перехвате "Посейдона" российским Су-27
- ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
- Ким Чен Ын толкнул фотографа, пытавшегося снять его жену. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- Две двухлетние девочки упали с 9 этажа
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Audi назвала российские цены на "заряженный" универсал с мотором от Porsche
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять факторов, которые не дают вам похудеть
- Оргазм при чихании: как это возможно (и возможно ли вообще)
- Говорят ученые: вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти
- 5 самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны приводят к раку
Вести в 20.00
-
Путину дали паспорт болельщика
- 40 дней со дня трагедии в Кемерово
- Скрипалей похитили и где-то прячут
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Современный и удобный: в Шереметьеве открылся новый терминал
- Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков
- За строительство московского метро взялись китайцы
- Росгвардейцы отправились в автопробег "Вахта памяти"
- Волга у стен Кремля: москвичам предложили необычную экскурсию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных
- Астрономы впервые обнаружили гелий в атмосфере планеты вне Солнечной системы
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня
7 самых дорогих бракосочетаний в истории
10 часов назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов
30.04.2018 05:35
Трампу могут дать Нобелевскую премию мира
8 часов назад
Остатки боеприпасов в Балаклее тушат с вертолета
5 часов назад
Пашинян повторно выдвинут в премьер-министры Армении
5 часов назад
В пригороде Парижа стреляли в прохожих
1 час назад
Ученые обнаружили в мозге "зону чтения"
2 часа назад
Нападение на банк в Ереване: двое погибших
5 часов назад
В Коломенском перевернулась повозка с пассажирами
5 часов назад
Подросток-грабитель, зарезавший студентку, арестован
7 часов назад
Кортеж Путина не поедет по Москве во время инаугурации
8 часов назад
Гиперзвуковой "Кинжал" впервые покажут на Параде Победы
8 часов назад
Xiaomi рассчитывает получить $10 миллиардов от IPO
8 часов назад
Ветераны ВОВ будут получать 10 тысяч ежегодно
9 часов назад
Платная трасса Москва-Санкт-Петербург стала дороже
10 часов назад
10 советов доктора Беленкова: что такое нормальное давление и как жить с гипертонией
10 часов назад
1 352
ABBA вместо себя отправит на гастроли свои голограммы
11 часов назад
Июль в Москве закончится в субботу
11 часов назад
Андрей Малахов обеспечил забытой певице счастливую старость
11 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов
02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
27.04.2018 21:20