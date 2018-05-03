Футболист "Рубина" Карадениз объявил о завершении карьеры

Футболист казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз на специально созванной пресс-конференции объявил о завершении своей спортивной карьеры. Нынешний сезон в составе казанцев станет для 38-летнего турка последним в карьере.

"Иногда человек хочет что-то сказать, но не может подобрать необходимых слов, – признается игрок, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Моя футбольная карьера длилась 20 лет, из которых 10 лет я провел за "Трабзонспор" и еще 10 отличных лет – за "Рубин". Я был горд носить футболку казанского клуба и чувствовал себя в Казани, как дома. Но сейчас я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу".

"Мне осталось провести еще два поединка. Ближайшая игра с "Уфой" станет для меня последней домашней в "Рубине". Я благодарен каждому партнеру и сопернику, российским болельщикам, которые ко мне хорошо относились. Конечно, моя отдельная благодарность Курбану Бердыеву и всему тренерскому штабу. Это очень тяжелый момент, и я не ожидал, что будет так сложно".

Напомним, что Карадениз перешел в "Рубин" в 2008 году и за 10 лет он принял участие в 299 матчах, в которых стал автором 52 забитых голов. В своей казанской карьере он успел дважды стать чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В знак уважения Карадениза "Рубин" объявил о том, что его 61 игровой номер будет навечно закреплен за игроком.