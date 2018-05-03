30 лет на размышления: польского журналиста лишили въезда в Россию
"Стремится проводить российскую повестку", а еще "может быть оружием российского разведаппарата". Это американское издание Newsweek пишет про Эдуарда Лозанского — бывшего советского диссидента, а ныне руководителя некоммерческой организации "Русский дом" и директора Американского университета в Москве. Вообще-то, он эмигрировал в Штаты еще в семидесятых годах. Тогда же получил гражданство США. И все это время Вашингтон по его поводу не беспокоился. Зато стоило Лозанскому сказать, что Кремль не имеет и не может иметь никакого отношения к отравлению Сергея Скрипаля, а также дать Дональду Трампу пару заочных советов о том, как улучшить отношения с Россией, как на него моментально навесили ярлыки. И уже требуют чуть ли не выслать. При этом доказательств — ноль. Никаких фактов. Сплошные домыслы и теории.
"Любой здравомыслящий человек понимает, что Путин ни при каких обстоятельствах не отдал бы приказ устранить Скрипаля", — заявил Эдуард Лозанский в "Известиях".
Для сравнения, действия России в отношении так называемого польского журналиста Томаша Мацейчука — того самого, что регулярно поливал грязью солдат Красной Армии в эфире российского ток-шоу. А еще хранил у себя в квартире грамоты и шевроны украинских карательных батальонов. Он был признан персона нон-грата. А теперь стало известно: депортирован, да еще и с запретом въезда на российскую территорию.
На все про все хватило пятнадцати минут. Томаш Мацейчук прилетел в Домодедово, хотел пройти паспортный контроль. Но вместо этого узнал: в Москву он больше не ездок.
"Я чувствовал, что мое время в России уже приходит к концу. Поэтому когда отдавал свой паспорт российскому пограничнику в Домодедово, я чувствовал, что это может закончиться. И действительно, так закончилось. Я не злюсь, я не расстраиваюсь, я не расстроен. Моя родина — Польша. И Россия – это был такой интересный момент в жизни, приключение и так далее, Но я знал, что это не будет навсегда", — поясняет польский журналист Томаш Мацейчук.
Что стало причиной запрета, Мацейчук не сомневается.
"Депортация показывает слабость российской власти", — считает он.
Точка зрения, которую даже коллеги польского журналиста по многочисленным ток-шоу как-то не торопятся поддержать.
"Я думаю, что это специфическая ситуация. И она связана лично с Томашем. Ведь есть и другие поляки, например, Якуб Корейба, который говорит те же самые жесткие вещи по отношению к России в этих же передачах. Да. Тридцать лет – это очень большой срок, беспрецедентный, неадекватный. Но я уверен, что такой серьезный подход не будет распространяться на других участников этих передач", — отмечает журналист Майкл Бом.
Ситуация, и правда, специфическая. Описана в Федеральном законе о правилах въезда в страну, которые Томаш Мацейчук, как выяснилось, нарушил: превысив сроки пребывания. Видимо, много в Москве было дел.
"Он допускал массу антироссийских высказываний и предположений, связанных с тем, что такая страна, как Россия, вообще не должна существовать. Степень его адекватности состояла только в том, что он понимал, что силами Польши уничтожить Россию невозможно, поэтому он всячески призывал Соединенные Штаты Америки выполнить эту роль, роль уничтожителя России как единого целостного государства", — поясняет первый заместитель председатели комитета по международным делам Дмитрий Новиков.
Еще он называл советских воинов – "красными фашистами", жег ленточки в цветах российского триколора, иногда дрался. По совокупности заслуг Мацейчука даже подозревали в экстремизме. И хотя суд в его действиях состава преступления тогда не нашел, отягчающим обстоятельством для миграционной службы они, скорее всего, стали. Отсюда и срок – 30 лет без права въезда в Россию.
"Когда он вернется в Москву, и ему будет 58 лет, он сможет прийти на Красную площадь 9 Мая и посмотреть наш великий Парад Победы, который и через тридцать лет будет проходить, я уверен, — считает политолог Руслан Осташко. — Посмотреть, как великолепно живет страна наша. А мы с вами все посмотрим, как смог он реализоваться на процветающем Западе, о котором он нам так много рассказывает".
В его родной Польше, куда 3 мая вернулся Мацейчук, как журналиста его знают немногие. Называют, скорее, активистом, который прославился, когда сначала поехал в Киев поддерживать Евромайдан. Потом, когда примкнул к боевым действиям на юго-востоке Украины на стороне ВСУ.
Только заслуги Украина не оценила. Въезд на территорию страны польскому гастролеру закрыли еще в 2016 году. Именно тогда в качестве нового фронта для самореализации, — он и выбрал Россию.
"Там просто была критика существующей украинской власти, причем от человека, который имеет заслуги перед этой властью, который ее защищал на Майдане, который ее защищал в рамках так называемой антитеррористической операции. Тем не менее, украинское государство лишило Мацейчука возможности бывать на территории Украины", — подчеркивает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
А еще у Томаша Мацейчука была мечта. Взять ППШ, бутылку водки, балалайку. И в день рождения прокатиться на танке под Москвой. Пострелять и снять на видео. В 2018 году, правда, не получилось – разрешения не дали. Но теперь время оформить бумаги есть. Аж до 2048 года.
Впрочем, не исключено, что к тому моменту вместе с возрастом к Томашу Мацейчуку все-таки придет мудрость.
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