В Москве электричка сбила мужчину

В столице у станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги под колеса электрички попал мужчина. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Машинист электропоезда №6114 Софрино-Москва подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщила РИА Новости представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В свою очередь в пресс-службе МЖД отметили, что из-за происшествия несколько пригородных поездов Ярославского направления в сторону области следуют с увеличенным интервалом.

"Остановившиеся вслед за пригородным поездом электрички №6726 Москва-Фрязево, №6662 Москва-Монино и №6860 Москва-Фрязино в настоящее время разворачивают в Москву, чтобы затем пропустить их по соседнему пути", — пояснили в ведомстве.

В МЖД прилагают все усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график.