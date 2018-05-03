В американском Нэшвилле вооруженные люди атаковали торговый центр

В городе Нэшвилл (США, штат Теннесси) прогремела стрельба в торговом центре Opry Mills. Пострадали четыре человека, один из них находится в критическом состоянии. Он доставлен в госпиталь Вандербилт.

Один из стрелявших задержан, передает РИА Новости. Полиция ведет поиски его сообщника.