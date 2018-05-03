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Отравление Скрипаля 54 минуты назад
Признание президента Чехии: в стране производили яд "Новичок"
В ноябре 2017 года в Чехии было произведено нервно-паралитическое вещество А230. Этот тип яда в Великобритании называют "Новичок", утверждая, что им были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.
"В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен", — сказал президент Чехии Милош Земан, ссылаясь на данные гражданской контрразведки и военной разведки. Он подчеркнул, что было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было.
Между тем 18 марта министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что ее страна является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия и якобы четко выполняет этот запрет.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон утверждает (не приводя, правда, никаких доказательств), что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В результате разгоревшегося скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов (Чехия выслала трех дипломатов), на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.
На все предложения о сотрудничестве в расследовании происшествия Лондон отвечает отказом. Великобритания игнорирует любые попытки России на получение объективной информации, а местные СМИ не могут выпустить ни одной статьи по этому делу без санкции британского Совета по нацбезопасности.
В конце апреля британские власти начали операцию по зачистке всех мест, связанных с отравлением. Предполагается, что сначала будут собраны образцы почвы, дерна и брусчатки, которые будут отправлены на исследования, после чего будет проведена очистка и повторное тестирование. Цель операции – уничтожение всех следов "Новичка", которым, как считает Лондон, были отравлены Скрипали.
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