Самороспуск ЭТА в Испании: террористы извинились, но не перед всеми
В Испании террористы группировки ЭТА объявили о самороспуске. Накануне они опубликовали официальное заявление, которое сильно не понравилось испанской общественности, да так, что оправдываться уже пришлось властям страны.
Короткий документ длиной всего в одну страницу поставил точку в почти 60-летней истории баскской террористической группировки, полвека наводившей ужас на испанцев. В лаконичном заявлении сообщается, что ЭТА распускает все структуры. Однако тут же есть обещания продолжить борьбу за независимость Страны Басков, только на этот раз не с помощью вооруженной борьбы, а через переговоры и дипломатию по примеру Каталонии.
Есть в заявлении и извинения, но только перед семьями случайных жертв терактов. Перед родственниками убитых представителей власти – полицейских, военных и политиков – представители ЭТА оправдываться не стали, чем вызвали гнев испанской общественности. Родственники организовали инициативную группу и выпустили манифест с требованиями продолжить поиски бывших боевиков и привлечь их к ответственности.
"В этом заявлении они просто хотят оправдать свои действия, и эти избирательные извинения не могу понять и принять. Все мы жертвы, все мы пострадали и испытали боль, которую причинила нам ЭТА", — говорит Найара Замаррено, родственница жертвы теракта.
"Это не тот конец ЭТА, который мы хотели и который они заслуживают. Если бы наши власти приложили бы хоть какие-то усилия, они бы сейчас не писали сентиментальные письма, а стояли бы на коленях", — утверждает Консуэло Ордонес, глава Организации жертв терроризма.
Родственники жертв терактов обвинили правительство Испании в бездействии и осудили за то, что дали террористам устроить показательный театральный финал. Власти Испании молчали больше суток, но в связи с резонансом были вынуждены отреагировать.
"Чтобы ни делала или ни говорила ЭТА, она не найдет ни одной лазейки, чтобы избежать наказания за свои преступления, — заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. — Ничто не изменит реальность: проект ЭТА закончился громким и полным провалом".
Тогда властям напомнили про обещания сепаратистов и дальше продолжать борьбу. И хотя в прошлом году группировка сдала властям почти четыре тонны боеприпасов, взрывчатки и оружия, испанские СМИ уверены, что в ее арсеналах еще много оружия, которое уйдет на черный рынок. Поэтому забыть об экстремистах при всем желании не получится.
"Боевики должны четко отдавать себе отчет: они должны будут заплатить за всё, что они сделали, уйти от наказания невозможно. Мы будем их преследовать, где бы они ни были", — говорит глава МВД Испании Хуан Игнасио Сойдо.
Баскская террористическая группировка ЭТА переводится как "Родина и свобода". Была основана 31 июля 1959 года баскскими националистами для вооруженной борьбы против режима диктатора Франко, который упразднил автономию Страны Басков и проводил политику притеснения баскского меньшинства.
Целью ЭТА было провозглашение независимого баскского государства с помощью террористических актов и ликвидации членов правительства Испании. Государство должно было стать социалистическим с элементами национализма и анархизма. В разные годы в группировку входило до 500 человек.
Для финансирования боевики грабили банки, похищали людей с целью выкупа и шантажировали баскских бизнесменов. В декабре 1973 года жертвой террористов стал премьер-министр Испании Луис Карреро Бланко. В 1987 году ЭТА совершила самый кровавый теракт, взорвав машину около супермаркета в Барселоне, тогда погиб 21 человек. Последний теракт произошел в 2009 году на Майорке. Были убиты два полицейских. За всю историю существования ЭТА жертвами боевиков стали 864 человека.
10 января 2011 года ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В сентябре 2015 года арестованы высшие руководители ЭТА.
Уже сегодня во французском городке Камбо-ле-Бен в 10 километрах от испанской границы пройдет пресс-конференция, на которой доверенные лица руководства ЭТА официально объявят о самороспуске группировки.
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