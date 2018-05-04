"Атлетико" победил "Арсенал" и пробился в финал Лиги Европы
В футбольной Лиге Европы определился первый финалист турнира. На мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" местный "Атлетико" в ответном поединке принимал лондонский "Арсенал". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников". Эта победа позволила мадридцам по сумме двух матчей пробиться в финал Лиги Европы.
Мадридцы проводили ответный поединок без защитника Шиме Врсалько и главного тренера клуба Диего Симеоне поскольку оба схлопотали удаления в первом матче в Лондоне. Вместо аргентинского специалиста на тренерской скамейке расположился его помощник Херман Бургос, который и руководил командой.
Матч проходил в обоюдоострой борьбе. Возможности поразить ворота друг друга имели обе команды, но удачливее оказались "матрасники". Уже на третьей добавленной минуте первого тайма футболисты "Атлетико" смогли забить сопернику "в раздевалку", когда Антуан Гризманн сместился с правого фланга в центр и вразрез отдал мяч на свободного Диего Косту, который вышел на ворота буквально в одиночестве и без проблем поразил ворота Давида Оспины – 1:0.
Забитый мяч так и остался единственным во встрече. По сумме двух встреч "Атлетико" одержал победу со счетом 2:1. Теперь подопечные Симеоне 16 мая сыграют в финале Лиге Европы. Игра состоится во французском Лионе.
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