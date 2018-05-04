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Отравление Скрипаля 46 минут назад

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4 мая 201801:14

Пушков: признание Земана о "Новичке" - мощный удар по лондонской версии

Сергей Фадеичев/ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание президента Чехии Милоша Земана о том, что нервно-паралитическое вещество А230 производилось в чешском городе Брно. Пушков назвал этот факт "мощным ударом" по версии Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

Эта версия и так трещит по швам, подчеркнул сенатор на странице своего Twitter. От отравления "Новичком" нельзя выздороветь, напоминает он, тогда как Юлия Скрипаль здорова. "Лондон в замешательстве", — пишет Пушков.

Ранее Земан сообщил, что Чехия производила и испытывала нервно-паралитический газ — тот самый, которым якобы отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, вещество произвели в ноябре прошлого года в небольшом количестве, а потом должны были полностью уничтожить, передает телеканал "Россия 24".

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