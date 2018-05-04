"Марсель" не без скандала стал вторым финалистом Лиги Европы

Во втором полуфинале футбольной Лиги Европы австрийский "Зальцбург" на своем поле принимал французский "Марсель". Победу в матче со счетом 2:1 одержали хозяева поля, однако в финал турнира пробились все-таки французы. По итогам двухматчевого противостояния они взяли верх с общим счетом 3:2.

Футболистам "Зальцбурга" в ответном поединке предстояла непростая задача – отыграть два мяча после поражения в Марселе (0:2), но им удалось это сделать и оказаться в шаге от финала Лиги Европы. Случилось это после того, как во втором тайме матча в течение 12 минут благодаря усилиям Амаду Айдары, а также автоголу Буна Сарра австрийский клуб вышел вперед в игре (2:0) и сравнял его по сумме (2:2).

Основное время поединка завершилось с ничейным счетом по сумме двух матчей, после чего команды сыграли два дополнительных тайма по 15 минут. Именно во втором из них и был забит решающий и победный гол. Защитник "Марселя" Роланду после подачи углового освободился от опеки и в одно касание и смог переправить решающий мяч в ворота "Зальцбурга", который лишил хозяев шансов на финал.

После финального свистка игроки австрийской команды окружили главного арбитра матча – россиянина Сергея Карасева, к которому у них были претензии. В частности, они остались недовольны назначенным угловым, после которого "Марсель" забил решающий гол. В том моменте футболист "Марселя" бил по воротам, но попал в своего же партнера по команде и мяч улетел за лицевую линию, однако арбитр указал на угловой удар, посчитав, что мяч попал в защитника.

Отметим, что в матче Карасев не скупился на желтые карточки – за 120 минут матча он показал 13 желтых, две из которых превратились в одну красную карточку для автора первого гола "Зальцбурга" Айдары. Игрок заработал удаление после отмашки рукой в лицо сопернику за минуту до финального свистка.

В финальном поединке "Марсель" встретится с мадридским "Атлетико". Игра состоится 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.