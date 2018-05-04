Три обмана правительства Терезы Мэй. Мария Захарова о деле Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о трех основных фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мей. О подробностях лондонского поведения Мария Захарова обещала рассказать на предстоящем брифинге для прессы.

"Многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают всё чётче", — пишет Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, первое враньё правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей. "Это официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — написала Мария Захарова.

Второе враньё — относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением России, опровергла российская сторона. Россия, по словам официального представителя МИД, привела факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов" и перечислила несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.

"Третье враньё правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", — отметила Мария Захарова.

Она добавила, что так будет и "со всем остальным враньём Лондона", анонсировав подробные заявления на предстоящем брифинге для прессы.

Свое мнение после признания президента Чехии выразил и российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал этот факт "мощным ударом" по версии Лондона о причастности Москвы к отравлению.

Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии — в "незначительных количествах". Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 мая 2018 г.

4 марта в английском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (осужден за шпионаж в пользу Великобритании) и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон бездоказательно утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.