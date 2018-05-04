"Бешикташ" вывел "Фенербахче" в финал Кубка Турции после бойкота полуфинала

Турецкий клуб "Бешикташ" не явился на доигровку полуфинального матча Кубка Турции против "Фенербахче", который ранее был прерван из-за устроенных болельщиками беспорядков. Федерация обязала команды доиграть поединок при пустых трибунах, однако такое решение не устроило представителей "Бешикташа".

В связи с неявкой на доигровку, теперь в отношении стамбульского клуба будут применены жесткие санкции. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe, "Бешикташ" будет оштрафован на сумму 790 тысяч евро, а также в следующем сезоне может быть исключен из розыгрыша Кубка Турции.

"Фенербахче" же благодаря решению своего соперника получит автоматическую победу по сумме двух матчей и выйдет в финал турнира, где его соперником станет "Акхисар Беледиеспор". Во втором полуфинале им был повержен именитый "Галатасарай".

Напомним, что инцидент произошел в ответном матче "Фенербахче" – "Бешикташ" на 57 минуте поединка. Фанаты "Фенера" начали забрасывать гостей различными предметами, а главному тренеру "орлов" Шенолу Гюнешу рассекли голову, после чего ему понадобилась срочная госпитализация, а арбитр матча принял решение прервать поединок.