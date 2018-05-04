В подмосковной Щербинке загорелись 12 автобусов

В подмосковной Щербинке (Новая Москва) загорелись сразу 12 автобусов. ЧП произошло по адресу: улица Типографская, дом 2. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, передает РИА Новости.

В настоящее время идет тушение пожара. Информации о пострадавших нет.