Группа поддержки клуба из NFL рассказала о принуждении к топлес-фотосессии

Участницы группы поддержки клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Вашингтон Редскинс" рассказали о принудительных фотосессиях в стиле "топлес". Также по словам самих девушек, за всем съемочным процессом наблюдали спонсоры команды.

"Никакого интима и домогательств, но ситуация была небезопасной. Это чем-то напоминало сутенерство, — цитирует одну из чирлидерш "Спорт-экспресс" со ссылкой на The New York Times. — Пистолет к головам никто не приставлял, но вся эта съемка была обязательна. Нас не просили об этом, а заставляли. Но ведь неправильно посылать девушек к незнакомым мужчинам. Ничего не изменится, пока не произойдет что-то ужасное".

Сообщается, что инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда группу поддержки клуба по американскому футболу отправили в Коста-Рику на фотосъемки для клубного календаря и якобы фотографии в интимном стиле должны были пойти для его оформления, однако в конечном счете их там так и не оказалось.