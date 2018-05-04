Футболист "Ювентуса" Дибала может перейти в "Баварию" за 100 млн евро

Футболист итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала летом может стать игроком мюнхенской "Баварии". Сообщается, что за аргентинского полузащитника немецкий клуб готов заплатить порядка 100 миллионов евро. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что на аргентинца претендует мадридские "Реал" и "Атлетико", французский "Пари Сен-Жермен", но фаворитом в борьбе за Дибалу является "Манчестер Юнайтед". Примечательно, что трансферная стоимость Дибалы оценивается как раз в 100 миллионов евро, но в "Ювентусе" рассчитывают выручить с его продажи не меньше 150 миллионов евро.

Контракт Дибалы со "старой синьорой" рассчитан до 30 июня 2022 года.