Пожар в автопарке Щербинки потушен

Пожар, вспыхнувший в ночь с 3 на 4 мая в автопарке подмосковной Щербинки, потушен. Возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

ЧП произошло на Типографской улице, напоминает ТАСС. Загорелись 12 автобусов.