Арсен Венгер: "Арсенал" должен был выходить в финал еще в первом матче с "Атлетико"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер после вылета из полуфинала Лиги Европы от мадридского "Атлетико" посетовал на то, что его подопечные должны были заканчивать противостояние в свою пользу еще в первом поединке в Лондоне.

"Игра получилась интенсивной и "Арсенал" отдал все силы, — сказал Венгер, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Мои поздравления "Атлетико", но я очень расстроен и разочарован. Трудно принять поражение после 180 минут такой игры, которую демонстрировали мои подопечные. Это противостояние должно было заканчиваться в нашу пользу еще после матча в Лондоне. Сегодня в первом тайме мы также создали множество моментов. Однако, к сожалению, такие моменты приходится переживать".

Напомним, что по итогам двух матчей "Арсенал" вылетел из лиги Европы на стадии 1/2 финала с общим счетом 1:2 (1:1, 0:1).