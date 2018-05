В Луизиане горит химический завод. Видео

В американском штате Луизиана горит завод FlowChem Technologies. Жители домов и работники предприятий, расположенных в радиусе 8 миль от зоны бедствия, эвакуируются. Перекрыта трасса, власти просят водителей выбирать пути объезда.

#Troopers have closed #I10 near Duson (w/ of #Lafayette) as emergency crews respond to a fire at a chemical facility. As can be seen in the photos the facility is located very close to the #Interstate. Motorists are urged to avoid the area if at all possible while crews respond. pic.twitter.com/a5oU1OwvMk