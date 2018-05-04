4 мая 201804:35
43 очка Джеймса помогли "Кливленду" одержать победу над "Торонто" в плей-офф НБА
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся второй поединок четвертьфинального противостояния между "Торонто Рэпторз" и "Кливленд Кавальерз". Победу со счетом 128:110 праздновали баскетболисты "кэвз". Счет в серии плей-офф 2:0 в пользу "Кливленда".
Отметим, что самым результативным игроком матча стал нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс, в активе которого 43 набранных очка, 14 передачи и 8 подборов. Также одним из самых результативных баскетболистов матча стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл (31 очка +11 подборов).
Теперь противостояние переезжает на домашнюю площадку "Кавальерз". Матчи состоятся 6 и 8 мая.
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